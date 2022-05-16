Названы главные достижения и недостатки в деятельности ОДКБ за 20 лет Политолог Суздальцев назвал главные достижения и недостатки в деятельности ОДКБ за 20 лет

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Эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в беседе с NEWS.ru считает, что за 20 лет Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) смогла сохранить военно-политическое влияние России на постсоветском пространстве. По его словам, во всех членах ОДКБ, кроме Белоруссии, есть российские базы, и это позволяет РФ контролировать подступы к своим границам. Однако собеседник полагает, что организации нужно работать над единством блока.

Суздальцев подчеркнул, что ОДКБ выступает как фактор стабилизации социально-политической ситуации в соседних странах. В качестве примера он привёл события января 2022 года в Казахстане.

Третий момент: необходимо сказать то, что сохраняется рынок нашей военной техники, которая поступает для модернизации армий стран ОДКБ. Это гарантированные поставки для российского военного-промышленного комплекса, — сказал Суздальцев.

Тем не менее, по словам спикера, за 20 лет не удалось выработать единый подход к военно-стратегическим задачам блока. Суздальцев отметил, что организация существует для поддержки региональной безопасности и нацелена на сохранение государственного суверенитета, но зачастую Россия вынуждена действовать одна.

Так получилось в 2008 году в ходе конфликта в Южной Осетии, в 2014 году, это происходит и сейчас, потому что члены блока военной и политической поддержки России не оказывают. Единственной страной, поддержавшей РФ, была Белоруссия. Но белорусские вооружённые силы не участвуют в российской спецоперации на территории Украины, последние два месяца Александр Лукашенко показывает себя в статусе миротворца и какой-либо реальной поддержки не оказывает. Это серьёзная проблема, — подытожил спикер.

16 мая в Москве состоится юбилейный саммит ОДКБ. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации. В повестке визита также значатся переговоры Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным.