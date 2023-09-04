Названо единственное условие для вступления Армении в НАТО Политолог Макаркин не исключил вступления Армении в НАТО

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В долгосрочной перспективе не исключено, что Армения вступит в НАТО, но это может быть возможно только при урегулировании конфликта в Карабахе, рассказал NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, Россия крайне негативно относится к любому расширению НАТО, особенно на территории бывшего СССР, однако новые молодые элиты Армении сейчас более ориентированы на Запад.

В долгосрочной перспективе я бы не стал ничего исключать. Сейчас Армении и Азербайджану непросто договориться, остается проблема Карабаха, но если ее удастся в будущем решить и между странами сложатся стабильные отношения, тогда я бы ничего не исключал. Старые элиты Армении настроены на сотрудничество с Россией, у них есть многолетний опыт, что к России можно предъявлять претензии, но она является значимым фактором для безопасности Армении. Если говорить о новых и молодых элитах, то они более ориентированы на Запад, — сказал Макаркин.

Председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу. Представитель Блока обратился с этой просьбой к премьеру страны Николу Пашиняну, добавив, что президент США Джо Байден «защитит Армению». Позднее заместитель главы Министерства иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что речи о членстве республики в НАТО не идет, однако страна намерена продолжить сотрудничать с Альянсом.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров также прокомментировал заявление Фелингера. По его мнению, НАТО пытается создать новый очаг напряженности, делая Армении подобные предложения. Сенатор призвал страну не повторять ошибок Украины, проводившей политику максимального сближения с Альянсом.