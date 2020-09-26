Назарбаев призвал здороваться коленом или локтем из-за коронавируса

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на фоне угрозы распространения коронавируса призвал носить медицинские маски, а также здороваться коленом или локтем.
Об этом он сказал во время визита в Туркестан. В июне 2020 года тест Назарбаева на COVID-19 показал положительный результат, в связи с чем он ушёл на самоизоляцию. В июле бывший лидер Казахстана успешно завершил лечение, однако продолжил работать дистанционно.
Переболел и никому этого не желаю. Поэтому не снимайте маски. Здоровайтесь коленом или локтем, надо себя беречь, — заявил он.
Назарбаев также поблагодарил граждан Казахстана, президентов и министров других стран — всех, кто направлял ему пожелания скорейшего выздоровления. Экс-президент выразил уверенность в том, что пандемия коронавируса «пойдёт на спад». Он отметил, что вакцина от COVID-19 на сегодняшний день «разрабатывается везде»,
У нас в Казахстане своя вакцина. С Россией мы договорились, мы будем одними из первых претендентов. Знаете, хочется подождать, точно узнать, насколько это проверено, — поделился Назарбаев.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин готов поехать с официальным визитом в Южную Корею после того, как ему будет сделана прививка от коронавируса.
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