Назарбаев призвал здороваться коленом или локтем из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/ad5ffffc-018a-11eb-bf93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на фоне угрозы распространения коронавируса призвал носить медицинские маски, а также здороваться коленом или локтем.

Об этом он сказал во время визита в Туркестан. В июне 2020 года тест Назарбаева на COVID-19 показал положительный результат, в связи с чем он ушёл на самоизоляцию. В июле бывший лидер Казахстана успешно завершил лечение, однако продолжил работать дистанционно.

Переболел и никому этого не желаю. Поэтому не снимайте маски. Здоровайтесь коленом или локтем, надо себя беречь, — заявил он.

Назарбаев также поблагодарил граждан Казахстана, президентов и министров других стран — всех, кто направлял ему пожелания скорейшего выздоровления. Экс-президент выразил уверенность в том, что пандемия коронавируса «пойдёт на спад». Он отметил, что вакцина от COVID-19 на сегодняшний день «разрабатывается везде», передаёт РИА Новости.

У нас в Казахстане своя вакцина. С Россией мы договорились, мы будем одними из первых претендентов. Знаете, хочется подождать, точно узнать, насколько это проверено, — поделился Назарбаев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин готов поехать с официальным визитом в Южную Корею после того, как ему будет сделана прививка от коронавируса.