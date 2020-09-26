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Путин заявил о готовности поехать в Сеул после прививки от COVID

15:51, 28 сентября 2020
Фото: sputnikvaccine.com

Президент России Владимир Путин готов поехать с официальным визитом в Южную Корею после того, как ему будет сделана прививка от коронавируса.

Я приеду в Южную Корею... Лично привьюсь российской вакциной и поеду, — приводит радио Sputnik слова российского лидера со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

Ранее лидеры двух стран провели телефонный разговор в честь 30-летия дипломатических отношений между Москвой и Сеулом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей.

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