Путин заявил о готовности поехать в Сеул после прививки от COVID

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Ситуация в Азербайджане на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом всегда оставалась достаточно напряжённой, Армения периодически устраивала разного рода военные провокации. 27 сентября, в результате одной из них, за сутки погибли шесть мирных жителей, 19 были ранены. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов сообщил NEWS.ru, что ответный огонь был открыт исключительно по военным объектам противника ради защиты мирных жителей.

Когда мы говорим о 20 процентах оккупированной территории, это подразумевает не только территорию Нагорного Карабаха, а также семь близлежащих районов, на которых до оккупации в общей сложности проживало более 700...