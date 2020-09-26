Путин заявил о готовности поехать в Сеул после прививки от COVID

Президент России Владимир Путин готов поехать с официальным визитом в Южную Корею после того, как ему будет сделана прививка от коронавируса.
Я приеду в Южную Корею... Лично привьюсь российской вакциной и поеду, —
приводитрадио Sputnik слова российского лидера со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.
Ранее лидеры двух стран провели телефонный разговор в честь 30-летия дипломатических отношений между Москвой и Сеулом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен