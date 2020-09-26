РФ возобновляет авиасообщение с Южной Кореей

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Сотрудники правоохранительных органов Колумбии ищут двоих иностранцев, которые, по их данным, готовили покушение на президента Ивана Дуке и его семью. Предполагаемые преступники приехали в страну недавно.

Об этом журналистам газеты El Tiempo сообщил высокопоставленный источник в правительстве страны. По его словам, для поиска подозреваемых объединились разведывательные управления разных силовых структур. Благодаря [нашему] информатору, мы знаем, что...