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РФ возобновляет авиасообщение с Южной Кореей

00:50, 27 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Южной Кореей. С 1 октября один раз в неделю, по четвергам, будет выполняться рейс по маршруту Москва — Сеул, по субботам самолёт авиакомпании «Аэрофлот» станет совершать обратный рейс.

Соответствующее решение утвердило правительство РФ, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что частота рейсов станет меняться по мере восстановления международного воздушного сообщения.

Закрытое из-за пандемии коронавируса с 27 марта авиасообщение Россия постепенно возобновляет. Южная Корея стала одиннадцатой страной, куда регулярно летают отечественные самолёты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 26 сентября первый с момента возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Белоруссией самолёт приземлился в Минске. Рейс бортом Airbus A330 выполнил «Аэрофлот». На данном этапе регулярный рейс SU1842 Москва — Минск и SU1843 Минск — Москва будет выполняться раз в неделю, по субботам. Белорусская «Белавиа» возобновит полёты в Россию с 30 сентября. Рейсы будут выполняться также раз в неделю.

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