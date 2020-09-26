РФ возобновляет авиасообщение с Южной Кореей

Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Южной Кореей. С 1 октября один раз в неделю, по четвергам, будет выполняться рейс по маршруту Москва — Сеул, по субботам самолёт авиакомпании «Аэрофлот» станет совершать обратный рейс.
Соответствующее решение утвердило правительство РФ,
Закрытое из-за пандемии коронавируса с 27 марта авиасообщение Россия постепенно возобновляет. Южная Корея стала одиннадцатой страной, куда регулярно летают отечественные самолёты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 26 сентября первый с момента возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Белоруссией самолёт приземлился в Минске. Рейс бортом Airbus A330 выполнил «Аэрофлот». На данном этапе регулярный рейс SU1842 Москва — Минск и SU1843 Минск — Москва будет выполняться раз в неделю, по субботам. Белорусская «Белавиа» возобновит полёты в Россию с 30 сентября. Рейсы будут выполняться также раз в неделю.
Добавьте наши новости в избранные источники