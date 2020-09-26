В Минск прибыл первый за полгода пассажирский авиарейс из России

https://static.news.ru/photo/112600d2-0004-11eb-866e-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт в Минске Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Первый с момента возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Белоруссией российский самолёт приземлился в Минске. Рейс бортом Airbus A330 выполнила авиакомпания «Аэрофлот».

Как отмечает РИА Новости, это широкофюзеляжный пассажирский лайнер, предназначенный для полётов на средние и дальние расстояния.

Полёты были остановлены в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Изначально рейсы были приостановлены до 30 апреля, сроки возможного восстановления авиасообщения постоянно отодвигались.

Российские власти с 21 сентября решили возобновить авиасообщение с некоторыми странами, включая Белоруссию. На данном этапе регулярный рейс SU1842 Москва — Минск и SU1843 Минск — Москва будет выполняться раз в неделю по субботам. По мере восстановления международного авиасообщения частота рейсов может быть изменена.

В свою очередь белорусская «Белавиа» возобновит полёты в Россию с 30 сентября. Рейсы будут выполняться также раз в неделю, суда будут прибывать в столичный аэропорт Домодедово, писал NEWS.ru.