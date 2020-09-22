«Белавиа» возобновит полёты в Москву с 30 сентября

https://static.news.ru/photo/44470b18-fcc2-11ea-af3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Belavia - Belarusian Airlines/facebook.com

Авиакомпания «Белавиа» начнёт полёты в Россию с 30 сентября, рейсы будут осуществляться в московский аэропорт Домодедово, следует из сообщения пресс-службы национального авиаперевозчика Белоруссии.

Полёты начнутся 30 сентября. Рейсы будут осуществляться в Домодедово один раз в неделю по средам, — говорится в сообщении компании, передаёт ТАСС.

Как уточняется, информация об ограничениях, введённых в связи с пандемией COVID-19, будет объявлена компанией позднее.

Полёты белорусского авиаперевозчика в Россию были остановлены в марте 2020 года в связи с закрытием авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Изначально рейсы были приостановлены до 30 апреля, сроки возможного восстановления авиасообщения постоянно отодвигались.

В конце июля Министерство транспорта Белоруссии призвало Росавиацию возобновить полёты в двустороннем порядке. Однако пока Белоруссия остаётся закрытым направлением, в то время как Россия возобновила авиасообщение с шестью странами: Великобританией, Турцией, Египтом, ОАЭ, Мальдивами и Танзанией.

Ранее NEWS.ru писал, что самые дешёвые авиаперелёты октября будут доступны из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Краснодара. К примеру, самыми выгодными будут авиапутешествия из Краснодара в Астрахань и Минеральные Воды, куда билет будет стоить 900 рублей.