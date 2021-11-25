«Надо приблизиться к Москве»: Лукашенко обвинил США в желании начать войну

США хотят развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев. Для этого они используют тему миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство Белта

Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам, — сказал Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, Штаты «любят воевать чужими руками». Сами же они в это время предпочитаюи наблюдать за происходящим со стороны, при этом поставляя участникам конфлита оружие и провоцируя падение экономики. Политик полагает, что история с мигрантами на границе ЕС преследует одну цель.

Им надо приблизиться к Москве. И тут вот «балкон» этот опять остался, Белоруссия, мешает им, надо его срезать. И будут резать, — резюмировал Лукашенко.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на польско-белорусской границе. По информации пресс-службы Кремля, российский лидер обратил внимание на факты применения польскими силовиками водомётов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. Он также выразил надежду, что глава Евросовета поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации,