На площади в центре Алма-Аты началась перестрелка

В Алма-Ате утром в четверг, 6 января, началась масштабная зачистка улиц от мародёров. В операции участвуют военные и представители силовых ведомств, сообщил телеканал «Мир 24» в Telegram-канале. Погромщики взяты в кольцо в центре города, их окружили военные на БТР. Они контролируют территорию вокруг площади Республики и не позволяют погромщикам отойти к сгоревшему зданию акимата или президентской резиденции. Между военными и вооружёнными людьми идёт перестрелка.

В Алма-Ате началась масштабная зачистка от мародёров и зачинщиков погромов. Операцию проводят совместно силовые ведомства и военные. Во время беспорядков городу был нанесён огромный ущерб. Радикалы поджигали административные здания и машины. Громили витрины магазинов и банкоматы. Мародёры разграбили сразу несколько крупнейших торговых центров, — сообщил телеканал.

По данным агентства Sputnik Казахстан, военные потребовали от погромщиков отойти на расстояние 100 метров, после чего началась интенсивная перестрелка. Силовики находятся на удобных позициях на площади Республики и не дают преступникам прорваться к акимату или резиденции президента. Информацию о перестрелке подтвердил и корреспондент ТАСС.

На площадь прибыли войска, начали операцию по «зачистке» зачинщиков беспорядков. Идёт интенсивная стрельба, — рассказал он.

По сообщению «Sputnik Казахстан», на площади Республики размещены около 50 единиц техники, в том числе бронемашины, БТР и военные грузовики. В центре площади находятся около 200 вооружённых зачинщиков беспорядков, некоторые с огнестрельным оружием.

Ранее «Sputnik Казахстан» сообщал, что в Алма-Ате разграблено очень много магазинов, стёкла зданий выбиты, светофоры выдраны с корнем.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане все административные здания были взяты под усиленную охрану. Жизнь в городе возвращается в обычный режим. После окончания комендантского часа на дороги столицы Казахстана вышли рейсовые автобусы, а жители отправились на работу.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

В МВД Казахстана ранее сообщили о гибели восьми полицейских и солдат Национальной гвардии в ходе столкновений, ещё 317 получили ранения.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику.