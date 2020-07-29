На Украине предложили выдать ей задержанных под Минском российских боевиков

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин предложил властям Белоруссии передать Киеву задержанных под Минском российских наёмников из ЧВК Вагнера. Об этом он
Я бы срочно проверил, не воевали они на Донбассе и если да, то требовал бы их немедленной выдачи в Украину. Для суда и возможного дальнейшего обмена на наших политзаключённых, — отметил он.
О задержании 32 боевиков иностранной ЧВК некоторое время назад сообщили белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь с 24 на 25 июля заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.
В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК «Вагнер». В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.
Как писал NEWS.ru, официальный представитель белорусского СК Сергей Кабакович заявил, что ведомство не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании боевиков.
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