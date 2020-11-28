На Украине поймали похитителей вертолётных запчастей на $175 тысяч

https://static.news.ru/photo/cd6c04a8-3182-11eb-9936-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

На Украине была разоблачена деятельность злоумышленников, которые похитили запчасти и оборудование для вертолётной техники на $175 тысяч.

Служба безопасности Украины в ходе расследования вышла на занимавших руководящие позиции на одном из государственных предприятий по производству авиазапчастей и вертолётного оборудования. Они проводили незаконные сделки по продаже списанных запчастей.

Чтобы «прикрыть» сделки, должностные лица фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчуждённое авиационное оборудование. Учитывая, что некоторые элементы оборудования находились в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные о проведённых ремонтных работах и ресурсного восстановления, — цитирует СБУ газета «Взгляд».

Отмечается, что преступники планировали продавать технику украинским компаниям, которые используют вертолётную технику для агрохимических работ. Во время обыска на предприятии были изъяты важные документы, которые будут использоваться как улики против обвиняемых.

Ранее NEWS.ru писал, что задержанный экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень отказался признавать вину в хищениях.