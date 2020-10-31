На акции протеста в Минске задержали российского журналиста

https://static.news.ru/photo/77ab6df4-1c3a-11eb-abd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Корреспондент одного из российских СМИ был задержан в Минске в месте проведения акции протеста.

Протестующие начали собираться в воскресенье в районе парка Челюскинцев, к месту проведения митинга стянулись подразделения правоохранительных органов.

После нескольких предупреждений о незаконности несогласованных демонстраций силовики начали задерживать отдельных участников акции. В том числе в один из микроавтобусов для задержанных отвели мужчину в жилетке с надписью «Пресса».

Очевидцы сообщили, что задержанный работает на одно из российских информагентств. Его отвезли на несколько кварталов от места проведения демонстрации и отпустили, пишет «Интерфакс-Запад».

Ранее NEWS.ru писал, что в Минск на фоне подготовки очередных акций протеста въехали бронированные вездеходы с пулемётами на крыше.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.