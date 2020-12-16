МВД Белоруссии договорилось о сотрудничестве с Росгвардией

https://static.news.ru/photo/64e30c76-40f8-11eb-9879-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусское министерство внутренних дел достигло соглашения о сотрудничестве с Росгвардией. Соответствующее соглашение опубликовано на правовом интернет-портале Белоруссии.

Документ предполагает содействие сторон по ряду направлений, в том числе в сфере охраны общественного порядка и обеспечения безопасности. Кроме того, Росгвардия и МВД Белоруссии будут помогать друг другу в охране важных государственных объектов и специальных грузов, а также бороться с терроризмом и экстремизмом

В числе других аспектов сотрудничества — государственный контроль над оборотом оружия, охрана особо важных и режимных объектов. Обе стороны обязуются действовать в рамках своей компетенции, соблюдая законодательства и международных обязательств РФ и Белоруссии.

Несмотря на то, что документ был опубликован лишь в декабре, подписан он был ещё 19 ноября — и тогда же вступил в силу. Он будет действителен до тех пор, пока одна из сторон письменно не уведомит партнёра о намерении прекратить сотрудничество в рамках соглашения. После этого уведомления действие документа должно прекратиться в течение шести месяцев.

Президент РФ Владимир Путин, стоит отметить, ранее говорил о создании резерва сотрудников правоохранительных органов для поддержки Белоруссии в случае необходимости. Отмечалось, что это было сделано по просьбе белорусского лидера Александра Лукашенко.

В Белоруссии проходят акции протеста против президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Её сторонники продолжают устраивать шествия в городах страны, которые власти пресекают, привлекая полицию, спецтехнику и сотрудников спецслужб.

Тихановская тем временем просит помощи у Европы, которая также не признаёт результаты выборов. Однако экс-кандидат в президенты Белоруссии, похоже, недовольная общением с западными партнёрами — она пожаловалась, что Евросоюз только обещает поддержку ей и белорусскому народу, но на деле не может ничего сделать.

Ранее NEWS.ru писал, что страны Европейского союза расширили санкции в отношении представителей власти Белоруссии. В список попали глава верхней палаты парламента РБ Андрей Швед, генеральный прокурор Андрей Швед, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, а также министр связи и информации Игорь Луцкой.