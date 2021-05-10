Азербайджан может заняться производством «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/137a50e2-95ee-11eb-9f02-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Россия и Азербайджан ведут переговоры о возможности производства Баку вакцины «Спутник V». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава МИД России находится с двухдневным визитом в Баку, пишет Sputnik Ближнее зарубежье.

Наши соответствующие ведомства ведут предметный разговор для того, чтобы наладить в Азербайджане <...> производство этой вакцины, — сказал Лавров.

Он рассказал, что Москва искренне хочет обеспечить более эффективное взаимодействие с Баку по борьбе с коронавирусом. На днях в Азербайджан пришла первая партия вакцины «Спутник V». В этом месяце ожидается «ещё более значительная партия», отметил Лавров.

Он добавил, что Москва поддерживает бизнес, готовый работать в Карабахе.

Поощряем наши компании участвовать в восстановительных работах, в программах, которые вы запланировали, — отметил министр.

«Спутник V» зарегистрирован в 61 государстве с общим населением свыше трёх млрд человек. Эффективность препарата составила 97,6%.

Как ранее писал NEWS.ru, создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» опровергли сообщение немецкой газеты Bild о том, что переговоры между Россией и ФРГ о поставках препарата зашли в тупик.