Момент падения самолёта Як-130 в Белоруссии попал на видео

https://static.news.ru/photo/e6ba89ae-b943-11eb-b4e2-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

В Сети появились кадры крушения военного самолета Як-130 в белорусском городе Барановичи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На записи с видеорегистратора видно, что самолёт падает рядом с жилыми домами после чего поднимается клубы чёрного дыма.

Майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко выполняли учебно-тренировочный полёт, когда обнаружили неисправность у воздушного судна. Пилоты приняли решение увести самолёт от населённого пункта, а когда убедились, что траектория полёта находится вне жилых домов, то катапультировались. Оба военных погибли. Кроме них жертв больше нет.

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков выразил соболезнования семья погибших пилотов.

Глубоко соболезную родным и близким офицеров. Уверен, что семьям, в которых воспитали истинных героев, сопереживает каждый белорус. Светлая память о майоре Андрее Ничипорчике и лейтенанте Никите Куконенко навсегда останется в наших сердцах, — говорится в сообщении.

Ранее появилась видеозапись с места падения Як-130. На ней пожарные тушат один из обломков воздушного судна, упавшего рядом с жилыми домами.

Як-130 — учебно-боевой самолёт, разработанный ОКБ имени Яковлева вместе с итальянской компанией Aermacchi, которая на заключительном этапе вышла из проекта. Воздушная машина совершила первый полёт 25 апреля 1996 года, а с февраля 2010 года начала эксплуатироваться. Её используют военные России, Алжира, Мьянмы, Белоруссии и Лаоса.