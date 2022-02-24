Молдавия введёт режим ЧП в связи с ситуацией на Украине

Правительство Молдавии может ввести чрезвычайное положение в связи с ситуацией на Украине, сообщает ТАСС. Об этом заявила президент республики Майя Санду. Сейчас глава республики проводит заседание Высшего совета безопасности. Ранее она осудила признание Россией ДНР и ЛНР и враждебные действия против Украины.

Принято решение, что правительство попросит парламент ввести режим чрезвычайного положения. Также сегодня состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут приняты решения в целях управления кризисной ситуацией и предупреждения угроз гуманитарного характера, — сказала Санду.

Уточняется, что будет усилена работа патрульных подразделений МВД, чтобы избежать возможных провокаций.

Ранее Санду назвала «серьёзным нарушением принципов и норм международного права» признание «независимости» отдельных территорий в Луганской и Донецкой областях Украины. Республика Молдова, говорится на сайте президента, решительно осуждает враждебные действия против Украины.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство Украины и немедленно ввести санкции против России. Он обсудил ситуацию с мировыми лидерами и завил о строительстве «антипутинской коалиции».

На Украине введено военное положение.