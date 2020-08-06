Страны СНГ

«Могу и полведра»: Лукашенко рассказал, когда выпивает

20:46, 06 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может выпить полведра, но позволяет себе употреблять алкоголь в двух случаях: с коллегами-президентами и в компании женщин. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Полведра могу выпить, но потом могут похоронить, — признался Лукашенко.

По его словам, часто к «пропустить рюмочку» его «подстрекает» казахстанский коллега:

У меня есть, я его называю «мой лучший друг-провокатор» — это Нурсултан Назарбаев. Он садится и знает, что я выпить не могу, как там члены политбюро, наливает: «Ну что Саш, понемножку?».

В женской компании, как объясняет белорусский лидер, он тоже не может отказаться от алкаголя в случае, если дамы сами выпивают:

Не будешь же ты сидеть как король какой-то, хоть ты и президент. Женщины выпивают, а я буду сидеть и делать вид, что трезвенник? 

В декабре 2019 года Александр Лукашенко заявлял, что хотел бы встретиться за рюмкой с президентом России Владимиром Путиным, писал NEWS.ru.

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