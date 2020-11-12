Митинг оппозиции завершился в Ереване

https://static.news.ru/photo/b817a882-2507-11eb-93bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Оппозиционный митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна возле здания оперного театра в Ереване завершился. Протестующие разошлись по домам, также с площади ушли тяжело экипированные подразделения МВД.

Во время акции протеста силовики проводили задержания протестующих. В настоящее время около театра находятся только подразделения патрульно-постовой службы Армении и около десятка журналистов. Обстановка спокойная, сообщает РИА Новости.

В армянской столице несколько дней проходят акции протеста. Их участники недовольны подписанием соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиция не только хочет добиться отставки Пашиняна, но и аннулировать подписанное соглашение.

Как писал NEWS.ru, днём 12 ноября силовики арестовали десять оппозиционных политиков. Позже были задержаны ещё три представителя оппозиции. Их всех обвиняют в организации несогласованного митинга.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направила в Нагорный Карабах миротворцев.