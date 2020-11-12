В Армении задержали ещё трёх оппозиционных политиков

https://static.news.ru/photo/0cbeed78-24fe-11eb-8edc-fa163e074e61_660.jpg Арцвик Минасян Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении 12 ноября задержала ещё трёх оппозиционных политиков.

Об этом сообщила представитель партии «Дашнакцутюн» Лилит Галстян на пресс-конференции. По её словам, задержаны оказались член верховного правления «Дашнакцутюн», экс-министр экономики Арцвик Минасян, представитель партии «Родина» Арсен Бабаян и глава «Национальной повестки» Ара Акопян.

На этой пресс-конференции должны были выступать Арцвик Минасян, Арсен Бабаян и Ара Акопян. Но они были задержаны сотрудниками СНБ, — заявила Галстян.

Она добавила, что число политических заключённых в стране на сегодняшний день продолжает расти, передаёт ТАСС.

12 ноября в Ереване прошла новая акция протеста, демонстранты выступают против действующего правительства и принятого им соглашения о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов Еревана задержали больше 60 участников митинга оппозиции, который проходит в центре города, сообщили в местной полиции.