В Армении задержали ещё трёх оппозиционных политиков

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении 12 ноября задержала ещё трёх оппозиционных политиков.
Об этом сообщила представитель партии «Дашнакцутюн» Лилит Галстян на пресс-конференции. По её словам, задержаны оказались член верховного правления «Дашнакцутюн», экс-министр экономики Арцвик Минасян, представитель партии «Родина» Арсен Бабаян и глава «Национальной повестки» Ара Акопян.
На этой пресс-конференции должны были выступать Арцвик Минасян, Арсен Бабаян и Ара Акопян. Но они были задержаны сотрудниками СНБ, — заявила Галстян.
Она добавила, что число политических заключённых в стране на сегодняшний день продолжает расти,
12 ноября в Ереване прошла новая акция протеста, демонстранты выступают против действующего правительства и принятого им соглашения о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.
В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов Еревана задержали больше 60 участников митинга оппозиции, который проходит в центре города, сообщили в местной полиции.