На митинге в Ереване задержали больше 60 человек

https://static.news.ru/photo/7b913072-24fd-11eb-ad50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов Еревана задержали больше 60 участников митинга оппозиции, который проходит в центре города, сообщили в местной полиции.

В полицейские отделения доставлены 62 человека, — поделился представитель ведомства.

По его словам, людей задержали в рамках открытого уголовного дела, передаёт РИА Новости.

Накануне силовики задержали трёх человек по подозрению в краже вещей из резиденции премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.