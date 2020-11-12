В Армении задержали троих по подозрению в краже вещей из кабинета Пашиняна

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Сотрудники Службы национальной безопасности Армении задержали трёх человек по подозрению в краже вещей из резиденции премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В ночь на 10 ноября в Ереване прошли протесты против подписания Пашиняном заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Протестующие ворвались в здания парламента и правительства. Утром 11 ноября председатель правительства сообщили, что из его резиденции были украдены компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи, передаёт «Интерфакс».

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Армении третий день проходят протесты и беспорядки.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в столице Армении проходит новая акция протеста, демонстранты выступают против действующего правительства и принятого им соглашения о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.