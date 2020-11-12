В центре Еревана проходит очередная демонстрация

https://static.news.ru/photo/4c5c30c8-24ed-11eb-9919-fa163e074e61_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

В столице Армении проходит новая акция протеста, демонстранты выступают против действующего правительства и принятого им соглашения о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе.

Несколько сотен человек собрались возле Театра оперы и балета Спендиарова, к месту проведения акции стягиваются силовики, пишет РИА Новости.

Очевидцы сообщают, что сотрудники полиции берут участников митинга в кольцо.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Армении третий день проходят протесты и беспорядки.

Как писал NEWS.ru, 11 ноября в Ереване прошли демонстрации оппозиции, выступавшей против условий соглашения по прекращению конфликта в Нагорном Карабахе и требовавшей отставки правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После акций протеста были арестованы десять оппозиционных политиков, их обвиняют в организации несогласованного митинга.

Также накануне оппозиционные партии Армении из-за отсутствия кворума не смогли собрать внеочередное заседание парламента, чтобы рассмотреть вопрос об отставке Пашиняна.