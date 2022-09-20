Миссия ОДКБ во главе с генсеком прибыла в Армению

Фото: vk.com/odkb_sekretariat

Армения

Миссия Организации Договора о коллективной безопасности во главе с генсеком Станиславом Засем прибыла в Армению, сообщили в пресс-службе ОДКБ. На делегацию возлагают задачи по оценке текущей ситуации на границе Армении и Азербайджана. Предполагается, что миссия разработает предложения по деэскалации напряженности в районах на армяно-азербайджанской границе.

В соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Армения прибыла Миссия под руководством Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, — сказано в сообщении.

В ходе поездки миссии запланирована работа по изучению и мониторингу текущей обстановки в приграничных районах Армении. Помимо этого, планируется встреча делегатов ОДКБ с высшим политическим и военным руководством Республики Армения.

Ранее сообщалось, что передовая группа миссии ОДКБ разработала предложения по деэскалации конфликта на границе Армении и Азербайджана. Глава группы Анатолий Сидоров доложил главе Минобороны Армении Сурену Папикяну об итогах анализа обстановки в районах на приграничной территории двух стран. Между сторонами прошел конструктивный обмен мнениями, а также были проработаны предложения по уменьшению напряженности.