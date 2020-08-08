Миссия МПА СНГ не выявила нарушений на досрочном голосовании в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d9aae176-d96c-11ea-8947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Нарушений во время досрочного голосования на выборах президента Белоруссии выявлено не было. Об этом сообщили наблюдатели мониторинговой миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ.

На данный момент нами не выявлено ни одного нарушения, — цитирует ТАСС координатора миссии, генерального секретаря Совета МПА СНГ Дмитрия Кобицкого.

Он добавил, что наблюдатели даже не получили ни одной жалобы. Кобицкий также выразил надежду на то, что президентские выборы в Белоруссии пройдут конструктивно и на высоком организационном уровне, поскольку опыт наблюдения за ними в предыдущие годы показал именно такие результаты.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, однако эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По стране прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Как писал NEWS.ru ранее, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, покинувший страну вскоре после отказа регистрировать его на президентских выборах, попросил мировых лидеров поддержать проведение свободных выборов в родной стране.