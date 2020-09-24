Минская милиция сообщила о сотнях жалоб горожан на протесты

МВД Белоруссии сообщило, что несколько сотен жителей Минска пожаловались силовикам на действия участников прошедшей 23 сентября акции протеста.
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Только за последние сутки в столичную милицию обратились несколько сотен человек с просьбами пресечь беспорядки, — говорится в сообщении.
Также в посте содержится ссылка на сайт МВД, по которой предлагается послушать «наиболее яркие и эмоциональные сообщения», однако она ведёт на несуществующую страницу.
По данным ТАСС, люди
Ни один звонок на «102» не останется без внимания. Милиция продолжит реагировать на правонарушения, — отметили в ведомстве.
В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы
Инаугурация, которую из-за этого посчитали тайной, усилила протесты в стране, вызвав новую волну жёстких задержаний. ОМОН разгонял людей дубинками, водомётами и слезоточивым газом.
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