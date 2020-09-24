Минская милиция сообщила о сотнях жалоб горожан на протесты

https://static.news.ru/photo/af0c0af2-fe75-11ea-8763-fa163e074e61_660.jpg Фото: STR

МВД Белоруссии сообщило, что несколько сотен жителей Минска пожаловались силовикам на действия участников прошедшей 23 сентября акции протеста.

Об этом в Telegram сообщила официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.

Только за последние сутки в столичную милицию обратились несколько сотен человек с просьбами пресечь беспорядки, — говорится в сообщении.

Также в посте содержится ссылка на сайт МВД, по которой предлагается послушать «наиболее яркие и эмоциональные сообщения», однако она ведёт на несуществующую страницу.

По данным ТАСС, люди жаловались силовикам на препятствия в работе общественного транспорта и блокировку автомобилей коммунальных и экстренных служб.

Ни один звонок на «102» не останется без внимания. Милиция продолжит реагировать на правонарушения, — отметили в ведомстве.

В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Инаугурация, которую из-за этого посчитали тайной, усилила протесты в стране, вызвав новую волну жёстких задержаний. ОМОН разгонял людей дубинками, водомётами и слезоточивым газом.