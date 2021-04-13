Минск заявил о нарушении воздушных границ страны со стороны Польши

https://static.news.ru/photo/62a95176-9c61-11eb-975c-96000091f725_660.jpg Фото: Министерство обороны Республики Беларусь/t.me

Минобороны Польши зафиксировало нарушение госграницы в воздушном пространстве со стороны Польши неустановленным воздушным судном. После этого в ведомство был вызван польский атташе по вопросам обороны.

12 апреля 2021 года в 20:45 зафиксирован факт нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию, — говорится в сообщении Telegram-канала военного ведомства Белоруссии.

Ранее депутат палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных обвинил польские власти в намерении сделать республику своей частью. Он отметил, что Польша как сухопутная страна настроена на расширение через поглощение близлежащих территорий.

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал журналистам, что западные спецслужбы неоднократно пытались завербовать белорусских дипломатов, работающих за рубежом. Объектами внимания, по его словам, также были административно-технические сотрудники посольств. Тем не менее, заверил он, все эти люди «оказались на высоте, проинформировали своих руководителей» и в результате власти страны смогли обеспечить их безопасность.