Минск сообщил о блокировке экспорта в ЕС и Америку из-за санкций Премьер Белоруссии Головченко: санкции заблокировали экспорт Минска в ЕС и Северную Америку

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Западные санкции заблокировали почти весь экспорт республики в Евросоюз и Северную Америку. Его объём составлял порядка $16–18 млрд в год. Об этом в интервью телеканалу Al-Arabia сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.

Из-за санкций оказался заблокирован практически весь экспорт Белоруссии в страны Европейского союза и Северной Америки, это, условно говоря, сумма, которая в год равняется порядка 16–18 миллиардов долларов, — сказал Головченко.

Он также добавил, что республика в настоящее время работает над переориентацией экспорта на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии ввели ограничения на экспорт отдельных видов продовольствия из-за повышенного покупательского спроса в приграничных районах страны. Отныне допускается вывоз за пределы Евразийского экономического союза муки (гречневой и пшеничной), крупы (овсяной, гречневой, рисовой и манной), сахара и соли до одного килограмма.