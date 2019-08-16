Компенсацию основных потерь за загрязнённую хлорорганикой нефть из трубопровода «Дружба» Белоруссия намерена получить от России до конца года. Об этом заявил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Рассчитываем, что до конца года мы сможем основную массу потерь компенсировать либо сделать качественные, чёткие расчёты, которые не будут вызывать никаких споров между нами и субъектами Российской Федерации, — цитирует Рыбакова РИА Новости.
По его словам, после этого стороны собираются обсудить вопросы компенсации оставшихся потерь, которые подсчитает Минск.
Как писал News.ru, ранее зампред госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов заявил, что российская компания «Транснефть» не имеет права в одностороннем порядке устанавливать пределы компенсации за «грязную» нефть.
С 1 сентября Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии в рамках достигнутых договорённостей с Россией повысит тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку «Дружбы» на 3,7%.