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Около полусотни рабочих из России, строивших Белорусскую АЭС, вышли на главную площадь города Островец в Гродненской области республики. Они потребовали выдать им зарплату за два месяца работы.

У десятков монтажников, которые работали на стройке Белорусской АЭС, 15 августа закончились договоры. По словам протестующих, нанимала их на работу российская компания «Стройинвестпроект» из Петербурга, но на пропусках у всех...