Минобороны РФ: всем подразделениям дан приказ развивать наступление

В Минобороны РФ подразделениям Вооружённых сил страны дали приказ о развитии наступления на Украину на всех направлениях. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Его слова приводит «Интерфакс».

После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции, - сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона отказалась от переговоров. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил это тем, что Киев не устроили условия диалога, предложенные Москвой.

25 февраля президент Украины Зеленский в видеообращении предложил российскому лидеру Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Москва в качестве площадки для диалога предложила Минск. В Киеве в качестве альтернативного варианта назвали Варшаву.