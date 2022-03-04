Минобороны рассказало о препятствиях в организации гумкоридора на Украине
Сергей Князев
Сергей Князев
15:02, 04 марта 2022
Фото: Christian Thiel via imago-images.de/Global Look Press
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Официальные лица в Харькове боятся радикалов и не помогают в организации гуманитарного коридора, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Там отметили, что в украинских городах в качестве заложников удерживаются более 7,5 тысяч иностранных граждан.
В большинстве городов Украины бесчинствуют национальные батальоны так называемой территориальной обороны, по сути это нацисты и террористы, — заявили в Минобороны России.
Там отметили, что киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны, а гражданско-правовые администрации в городах и населённых пунктах не способны решать элементарные вопросы социально-бытового характера. Наиболее тяжёлое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе. В то же время на Украину доставлено 217 тонн различных гуманитарных грузов и проведено 20 гуманитарных акций.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что первые семьи уже воспользовались возможностью покинуть Мариуполь по гуманитарному коридору. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Коридор организован силами ВС РФ и Управлением Народной милиции ДНР по трассе М-23 Мариуполь — Новоазовск. Перемещающимся гарантируется безопасность по маршруту.
О гумкоридорах для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении огня на маршрутах Москва и Киев ранее договорились по итогам второго раунда переговоров.