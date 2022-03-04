Минобороны рассказало о препятствиях в организации гумкоридора на Украине

Официальные лица в Харькове боятся радикалов и не помогают в организации гуманитарного коридора, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Там отметили, что в украинских городах в качестве заложников удерживаются более 7,5 тысяч иностранных граждан.



В большинстве городов Украины бесчинствуют национальные батальоны так называемой территориальной обороны, по сути это нацисты и террористы, — заявили в Минобороны России.

Там отметили, что киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны, а гражданско-правовые администрации в городах и населённых пунктах не способны решать элементарные вопросы социально-бытового характера. Наиболее тяжёлое положение дел сохраняется в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе. В то же время на Украину доставлено 217 тонн различных гуманитарных грузов и проведено 20 гуманитарных акций.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил , что первые семьи уже воспользовались возможностью покинуть Мариуполь по гуманитарному коридору. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Коридор организован силами ВС РФ и Управлением Народной милиции ДНР по трассе М-23 Мариуполь — Новоазовск. Перемещающимся гарантируется безопасность по маршруту.

О гумкоридорах для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении огня на маршрутах Москва и Киев ранее договорились по итогам второго раунда переговоров.