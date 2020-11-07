Минобороны Азербайджана заявило об удержании полного контроля над Шушой

https://static.news.ru/photo/a2f1bc16-21f3-11eb-8539-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Министерство обороны Азербайджана уличило Армению в распространении дезинформации.

Оборонное ведомство в официальном Telegram-канале сообщило, что армянская страна распространяет ложные сообщения о возвращении контроля над Шушой, чтобы успокоить общественность страны и скрыть свой провал в боях за город.

Заявляем, что азербайджанская армия полностью контролирует город Шуша, — гласит сообщение Минообороны.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские Вооружённые силы взяли под контроль Шушу в Нагорном Карабахе, передавал NEWS.ru. 8 ноября навсегда войдёт в историю страны, отметил азербайджанский лидер. По его словам, Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путём «освободительной войны».

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.