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Министр обороны Армении отправился с визитом в Россию

12:34, 10 октября 2021
Министр обороны Армении отправился с визитом в Россию Аршак Карапетян Фото: arm.mykux.site
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Глава Минобороны Армении Аршак Карапетян отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте военного ведомства.

10 октября министр обороны РА Аршак Карапетян отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, — говорится в сообщении.

Цели и продолжительность визита в министерстве не раскрыли.

Ранее сообщалось, что Карапетян приезжал в Нижегородскую область для наблюдения за российско-белорусскими военными учениями «Запад-2021».

До этого он встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В Москву он приезжал по приглашению российского коллеги. Министры обсуждали ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

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