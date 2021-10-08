Министр обороны Армении отправился с визитом в Россию

Фото: arm.mykux.site

Ситуацию в Белоруссии пытаются расшатать с помощью санкций, поэтому необходимо укреплять экономику. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на собрании представителей Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Он отметил, что не встанет на колени перед Западом, передаёт БелТА.

Расхолодились: революцию выиграли, сейчас будем ходить отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы...