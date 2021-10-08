Министр обороны Армении отправился с визитом в Россию

Глава Минобороны Армении Аршак Карапетян отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте военного ведомства.
10 октября министр обороны РА Аршак Карапетян отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, —
говоритсяв сообщении.
Цели и продолжительность визита в министерстве не раскрыли.
Ранее сообщалось, что Карапетян приезжал в Нижегородскую область для наблюдения за российско-белорусскими военными учениями «Запад-2021».
До этого он встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В Москву он приезжал по приглашению российского коллеги. Министры обсуждали ситуацию на границе Армении и Азербайджана.