Минчане пожаловались на протестующих и за ними приехала милиция

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В ходе несанкционированного митинга в Минске были задержаны 30 человек. На них пожаловались сограждане, которые увидели, что протестующие нарушают общественный порядок. Об этом говорится в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома.

22 апреля около 22:00 в милицию стали обращаться минчане, которые сообщили, что группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок. По прибытию сотрудники милиции увидели граждан, которые громко выкрикивали различные лозунги и были обозначены незарегистрированной символикой. Для выяснения всех обстоятельств 30 человек были доставлены в территориальные РУВД, — сообщает пресс-служба милиции белорусской столицы.

Многие из задержанных уже принимали участие в несанкционированных митингах. В отношении задержанных начат административный процесс, их действиям будут дана правовая оценка.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста оппозиции. Они стартовали после выборов президента страны, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Сначала протесты носили массовый характер, но затем стали локальными и малочисленными. 11 февраля в КГБ Белоруссии отметили, что ситуация в стране стабилизировалась и пик протестов пройден.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Белоруссии и России нужно жить в условиях существования внешних угроз. По его словам, окружающая среда в России и Белоруссии «агрессивна, враждебна и недружелюбна». Страны, как по отдельности, так и вместе становятся объектами нападок других государств.