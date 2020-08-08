Силовики используют водомёты для разгона протестующих в Минске

https://static.news.ru/photo/18109cb4-da92-11ea-9431-fa163e074e61_660.jpg Фото: YakovlefS/Twitter.com

В разных точках белорусской столицы продолжаются столкновения силовиков и демонстрантов.

На проспекте Машерова ОМОН продолжает теснить протестующих, используя светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водомёты. Пострадавших силовиков и митингующих увозят на машинах скорой помощи, передаёт РИА Новости.

Большая группа протестующих движется по проспекту Независимости от Октябрьской площади к площади Победы, также по всему городу перемещаются небольшие группы людей.

В ночь на 10 августа протестующие в центре Минска начали строить баррикады. При этом сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Оппозиция зажигает фаеры и бросает их в сторону силовиков. Отмечается, что при разгоне манифестантов некоторые из них становились на колени перед ОМОНом и просили их не бить. У милиционеров участники акции наблюдают помповые ружья.

По официальным предварительным данным, действующий президент Александр Лукашенко набирает на выборах 81,35% голосов, Светлана Тихановская — 8%.

Как писал NEWS.ru ранее, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила всех участников остановить насилие на акциях протеста.