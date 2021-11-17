МИД России призвал Азербайджан и Армению проявлять сдержанность на границе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, призвала обе стороны проявлять сдержанность. По её словам, Москва находится на связи с Баку и Ереваном. РФ считает важным скорейший запуск процесса делимитации границы.

Россия находится в контакте и с Азербайджаном, и с Арменией для перевода ситуации в мирное русло, — заявила дипломат на брифинге.

Представитель МИД призвала Баку и Ереван не допускать новых инцидентов и решать все споры исключительно политико-дипломатическим путём. Захарова добавила, что Москва готова и далее оказывать сторонам содействие в интересах поддержания мира и стабильности в Карабахе.

Ранее Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе.

Как заявило Министерство обороны Азербайджана, в ходе столкновений между Арменией и Азербайджаном на границе 16 ноября погибли семеро азербайджанских военных, один военнослужащий из Армении, а также 13 оказались в плену. Судьба ещё 24 военных из Армении пока неизвестна, связь с ними потеряна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря об эскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявил, что Россия трижды предлагала начать процесс демаркации, но Азербайджан все три раза затягивал процесс. По его мнению, мирное разрешение ситуации на границе крайне важно, Ереван готов к процессам делимитации и демаркации. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов предложил создать комиссию для решения вопроса по делимитации границы с Арменией.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.