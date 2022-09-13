МИД Азербайджана: Армения готовилась к широкомасштабной военной кампании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Армению в попытке начать широкомасштабное наступление на города Дашкесан, Кельбаджар, Лачын, расположенные вблизи армяно-азербайджанской границы. Согласно заявлению ведомства, Вооруженные силы Армении начали боевые действия около полуночи 12 сентября.

По данным Министерства обороны Азербайджанской Республики, диверсионные группы армянских вооруженных сил использовали горную местность и существующие долины до минусовых районов и маршрутов снабжения между позициями азербайджанской армии на различных направлениях. В то же время вооруженные силы Армении усилили огонь по различным видам вооружения, в том числе минным полям, на позициях азербайджанской армии в Дашкесантском, Кельбаджарском и Лачинском районах, — сказано в заявлении ведомства.

В азербайджанском МИД отметили, что наступление было отражено, а среди личного состава вооруженных сил есть потери. Также зафиксированы повреждения военной инфраструктуры.

В сообщении ведомства указывается, что «деструктивные» действия Армении, среди которых увеличение военного присутствия вдоль азербайджанской границы и размещение ее техники и оружия, «свидетельствуют о готовности Армении к широкомасштабной военной кампании».

Усиление Арменией милитаризации вдоль границ Азербайджана, размещение в регионе тяжелой техники и крупнокалиберных вооружений свидетельствовало о том, что Армения готовилась к широкомасштабной военной провокации, — заключили в азербайджанском МИД.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ситуации на границе с Азербайджаном. Армения отрицает все обвинения в начале провокаций. Власти Азербайджана заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских военных на границе двух стран.