МИД Азербайджана и РФ отметили важность реализации трехсторонних заявлений

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Сергей Лавров и Джейхун Байрамов на встрече в Баку. Архивное фото

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя внешнеполитического ведомства России по нормализации армяно-азербайджанских отношений Игоря Хораева. В ходе беседы стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа. Также Байрамов и Хораев сделали акцент на важности полной реализации пунктов трехсторонних заявлений, которые подписали главы Азербайджана, России и Армении, пишет «Интерфакс Азербайджан».

На встрече состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе о шагах, предпринятых в различных направлениях в рамках процесса нормализации отношений между Ереваном и Баку, — сказано в сообщении.

Напомним, что трехстороннее заявление о прекращении огня в Карабахе было подписано в 2020 году между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой России Владимиром Путиным в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция желает установления мира в районе Южного Кавказа, в связи с чем призывает Армению принять конкретные меры для реализации договоренностей по делимитации границ с Азербайджаном. Он напомнил о создании специальной комиссии по делимитации и предложениях Азербайджана по мирному соглашению, подчеркнув, что позиции Анкары и Баку совпадают в этом вопросе.