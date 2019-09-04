https://static.news.ru/photo/2edd4ad0-cf19-11e9-a4a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости

Разговоры о том, что Грузии не нужны туристы из России, принадлежат «мелкой политической группе», заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, подобные высказывания «категорически неприемлемы», так как грузинский народ славится своим гостеприимством. Он призвал власти сделать всё возможное, чтобы мир узнал о положительных качествах Грузии.

Мы готовы принимать туристов из любых стран. Их безопасность как в городе, так и в стране будет максимально обеспечена, — цитирует РИА Новости слова градоначальника.

Авиасообщение с Грузией было временно приостановлено с 8 июля. Основанием для этого послужил антироссийский митинг, прошедший в Тбилиси во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимали участие депутаты Госдумы РФ.

Ранее News.ru сообщал, что председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, которую недополучила страна из-за сокращения потока российских туристов.