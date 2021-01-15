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Медики Белоруссии начали прививаться от COVID-19 российским «Спутником V», передаёт Минздрав республики 16 января 2021 года. Власти страны внесли врачей в группу риска.

В 2020-м РБ подписала первоначальное соглашение на поставки 170 тысяч доз препарата, созданного в РФ. Сперва Минск получил несколько небольших партий вещества, а в канун Нового года — 20 тысяч ампул. Лекарство прошло контроль качества.

Прежде всего, планируется привить [от нового коронавируса] 2285 медработников Минска, 3460 Брестского региона, 3260 — Витебского, 4365 — Гомельского, 1735 — Гродненского, 1610 — Могилёвского, 2485 — Минской области, — передаёт ведомство в своём Telegram-канале.

В министерстве отметили, что в течение I квартала 2021-го потребности в «Спутнике V» собираются закрыть мощностями отечественных фармпредприятий.

Кроме того, новая партия российской вакцины от COVID-19 поступит в Сербию на следующей неделе. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. Выступая на церемонии встречи китайского препарата Sinopharm, лидер отметил, что республика является первой страной в регионе, жители которой могут выбирать, какую прививку получить. По его словам, к середине года в государстве будут применять около шести различных веществ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Аргентине продолжается вакцинация российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V». Прививку получили уже более 200 тысяч жителей страны. Пока что большинство из тех, кто проходит процедуру, являются медработниками. «Спутник V» стал первым средством от COVID-19, которое поступило в южноамериканскую страну.