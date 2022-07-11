Мальчика из России засыпало песком в яме под Брестом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В деревне Старая Темра Брестской области 8-летнего мальчика насмерть засыпало песком в яме, сообщили в Следственном комитете республики. У ребенка было российское гражданство.

Правоохранители выяснили, что мальчик несколько дней копал яму на песочной насыпи. В какой-то момент грунт обрушился на него, что и стало причиной смерти.

Ребенка обнаружила сестра. Однако спасти его не удалось, мальчик задохнулся, — говорится в сообщении.

Следственный комитет проводит проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Нижнекамске двухлетний мальчик получил химические ожоги, упав в лужу возле ларька с кукурузой. Мальчика сразу же госпитализировали, сделав обезболивающий укол.