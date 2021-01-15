Лукашенко заявил, что Белоруссии объявили войну из-за её независимости

https://static.news.ru/photo/2bb9d2f6-580c-11eb-b6e4-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что стране «фактически объявили войну» из-за того, что она проводит независимую политику.

Такое заявление он сделал в ходе приёма по случаю старого Нового года. По его словам, ещё пару лет назад он говорил, что белорусское государство будут «пробовать на зуб», проверяя, достойно ли оно независимости. Он уверен, что время дало ответ — достойны.

Нам фактически объявили войну. И развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, — сказал он.

Политик добавил, что 2020 год заставил жителей страны посмотреть на мир и своё место в нём «очень широко раскрытыми глазами».

С одной стороны, 2020-й надел на нас маски, с другой стороны — кое с кого снял их, сорвал. Мы лучше узнали друг друга. В ком-то разочаровались, к сожалению. А в ком-то нашли опору, — рассказал Лукашенко.

Он отметил, что белорусы в острый исторический момент остались верны чести и совести, что имеет особую ценность «в наш прагматичный век», передаёт БелТА.

Ранее Лукашенко заявил, что протесты против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков в Белоруссии затянулись из-за закрытых границ. По его словам, на этих выборах не произошло «ничего чрезвычайного» по сравнению с прошлыми, где, по официальным данным, также победил он.

В республике с начала августа 2020 года продолжаются мирные протестные акции. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в шестой раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Протесты регулярно сопровождаются массовыми задержаниями и насилием со стороны сотрудников силовых структур. В ходе акций после столкновения с силовиками погибли несколько протестующих, писал NEWS.ru.