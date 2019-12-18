https://static.news.ru/photo/b85481a0-2259-11ea-8a0a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал новый план обороны страны. В документе сделан акцент на стратегическом сдерживании и комплексе упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия твёрдо придерживается миролюбивой политики и сохраняет статус донора безопасности в регионе. Минск считает несомненными приоритетами развитие собственной системы безопасности и поддержание военного сотрудничества с дружественными странами. Прежде всего теми, которые входят в состав СНГ.

Кроме того, белорусский лидер утвердил концепцию строительства и развития вооружённых сил республики до 2030 года. В ней определена состав и структура армии, а также её задачи в мирное и военное время. Концепция предусматривает качественное развитие армии за счёт улучшения боевой подготовки, перевооружения и модернизации военной техники, сообщается на сайте главы государства.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Белоруссии отказались от размещения на территории страны российской авиабазы. В Минске предпочли усилить собственные ВВС приобретёнными у РФ истребителями Су-30 СМ.