Лукашенко считает, что Тихановская «не понимает куда попала и что делать»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает домохозяйку Светлану Тихановскую своим главным конкурентом на выборах.
Я не считаю этого человека главным конкурентом, это вы (СМИ. — NEWS.ru) сделали её главным конкурентом. Она искренне признается в том, что не понимает, куда попала и что делать, — заявил действующий президент Белоруссии.
Он подверг критике её предвыборную программу. В случае своего избрания Тихановская предложила через полгода провести новые выборы. По её задумке, в них должны участвовать множество кандидатов.
Что это за программа? Проведем «нечестные» выборы, победим в «нечестных» выборах, потом выпустим политических, экономических [заключенных], наркоманов, уголовников, а потом проведем честные выборы, — возмутился Лукашенко.
Он усомнился в том, что Тихановская понимает процесс проведения выборов.
Выборы президента Белоруссии проходят 9 августа. Действующий глава государства баллотируется на пост президента в шестой раз. Лукашенко занимает эту должность с 20 июля 1994 года. Основным конкурентом политика стала Светлана Тихановская. Женщина баллотируется на пост главы государства вместо своего мужа — оппозиционного блогера Сергея Тихановского.
Ранее женщина назвала глупостью своё участие в выборах. Она объяснила, что приняла решения на эмоциях, поскольку ей было обидно за мужа. Никакого политического опыта у Тихановской нет. По данным СМИ, она домохозяйка.
В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Как писал NEWS.ru, явка на выборах в Белоруссии составила 65,19%. ЦИК страны признала выборы состоявшимися.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен