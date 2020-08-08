Лукашенко считает, что Тихановская «не понимает куда попала и что делать»

https://static.news.ru/photo/c166473a-da3f-11ea-88c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает домохозяйку Светлану Тихановскую своим главным конкурентом на выборах.

Я не считаю этого человека главным конкурентом, это вы (СМИ. — NEWS.ru) сделали её главным конкурентом. Она искренне признается в том, что не понимает, куда попала и что делать, — заявил действующий президент Белоруссии.

Он подверг критике её предвыборную программу. В случае своего избрания Тихановская предложила через полгода провести новые выборы. По её задумке, в них должны участвовать множество кандидатов.

Что это за программа? Проведем «нечестные» выборы, победим в «нечестных» выборах, потом выпустим политических, экономических [заключенных], наркоманов, уголовников, а потом проведем честные выборы, — возмутился Лукашенко.

Он усомнился в том, что Тихановская понимает процесс проведения выборов.

Выборы президента Белоруссии проходят 9 августа. Действующий глава государства баллотируется на пост президента в шестой раз. Лукашенко занимает эту должность с 20 июля 1994 года. Основным конкурентом политика стала Светлана Тихановская. Женщина баллотируется на пост главы государства вместо своего мужа — оппозиционного блогера Сергея Тихановского.

Ранее женщина назвала глупостью своё участие в выборах. Она объяснила, что приняла решения на эмоциях, поскольку ей было обидно за мужа. Никакого политического опыта у Тихановской нет. По данным СМИ, она домохозяйка.

В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Как писал NEWS.ru, явка на выборах в Белоруссии составила 65,19%. ЦИК страны признала выборы состоявшимися.