Лукашенко рассказал, что состоял на учёте в детской комнате милиции

https://static.news.ru/photo/4f9806ba-d7fc-11ea-a25a-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что был трудным ребёнком в детстве, состоял в банде и был поставлен на учёт в детской комнате милиции.

Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону в преддверии предстоящих 9 августа президентских выборов. По словам белорусского лидера, в школьные годы он состоял в банде ребят, «которые переворачивали скамейки».

Если где-то что-то случилось, меня даже не было в школе, все равно считали, что это я организовал какую-то заварушку, — поделился президент.

По его словам, для перевоспитания его поставили на учёт детскую комнату милиции. Это, как признаётся сам Лукашенко, оказало на него «очень серьёзное» воздействие, передаёт ТАСС.

Я вам скажу: воздействие было очень серьезное и, честно говоря, мне не то, что это было неприятно, я этого побаивался немножко, — рассказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что считает российского лидера Владимир Путина своим старшим братом, который должен поддержать и подсказать.