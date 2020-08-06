Лукашенко рассказал, что состоял на учёте в детской комнате милиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что был трудным ребёнком в детстве, состоял в банде и был поставлен на учёт в детской комнате милиции.
Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону в преддверии предстоящих 9 августа президентских выборов. По словам белорусского лидера, в школьные годы он состоял в банде ребят, «которые переворачивали скамейки».
Если где-то что-то случилось, меня даже не было в школе, все равно считали, что это я организовал какую-то заварушку, — поделился президент.
По его словам, для перевоспитания его поставили на учёт детскую комнату милиции. Это, как признаётся сам Лукашенко, оказало на него «очень серьёзное» воздействие,
Я вам скажу: воздействие было очень серьезное и, честно говоря, мне не то, что это было неприятно, я этого побаивался немножко, — рассказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что считает российского лидера Владимир Путина своим старшим братом, который должен поддержать и подсказать.
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