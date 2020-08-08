Лукашенко проголосовал на президентских выборах

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в голосовании на президентских выборах, которые проходят в стране 9 августа.
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Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая выдвинула свою кандидатуру вместо своего арестованного мужа — Сергея Тихановского. Также на выборах зарегистрировались экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Ещё одного соперника Лукашенко, Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало был вынужден эмигрировать.
Ранее NEWS.ru писал о том, что утром 9 августа, в день голосования на выборах президента Белоруссии, жители Минска начали жаловаться на проблемы с мобильным и проводным интернетом. Перебои замечены в работе сетей операторов ByFly, MTS, Life, «Космос ТВ».
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