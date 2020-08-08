Лукашенко проголосовал на президентских выборах

https://static.news.ru/photo/79d5c618-da1a-11ea-88ca-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в голосовании на президентских выборах, которые проходят в стране 9 августа.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента в белорусской столице. По данным агентства, Лукашенко, по традиции, проголосовал на участке, расположенном на территории Белорусского государственного университета физической культуры в Минске.

Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая выдвинула свою кандидатуру вместо своего арестованного мужа — Сергея Тихановского. Также на выборах зарегистрировались экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Ещё одного соперника Лукашенко, Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало был вынужден эмигрировать.

Ранее NEWS.ru писал о том, что утром 9 августа, в день голосования на выборах президента Белоруссии, жители Минска начали жаловаться на проблемы с мобильным и проводным интернетом. Перебои замечены в работе сетей операторов ByFly, MTS, Life, «Космос ТВ».