Лукашенко призвал силовиков аккуратно обращаться с задержанными россиянами

https://static.news.ru/photo/d7676d7e-d419-11ea-bb26-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выслушал доклад председателя Комитета госбезопасности Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными в стране россиянами.

Как передаёт БелТА, белорусский лидер отметил, что «многие факты» из доложенных высокопоставленными силовиками данных ему «интересны».

Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели, — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии попросил силовиков аккуратно обращаться с задержанными. По его словам, «это солдаты», а разбираться нужно «с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал».

Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жёсткие меры, — отметил Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что Минск готов взаимодействовать с Москвой по этому инциденту. Он заверил, что белорусская сторона не будет ничего скрывать и предоставит всю необходимую информацию, если об этом попросят российские власти.

На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим, — заключил Лукашенко.

29 июля о задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что задержанные в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

Председатель КГБ Вакульчик заявил, что задержанные — бойцы ЧВК Вагнера. Российские дипломаты получили от Минска официальное уведомление о задержании российских граждан, однако в нём речь шла о 32 лицах. Белорусские власти заявили, что бойцы ЧВК планировали дестабилизировать обстановку в республике накануне президентских выборов.

Как писал NEWS.ru, 31 июля российский консул встретился с задержанными и провёл с ними долгую беседу.