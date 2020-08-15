Лукашенко перебросил войска на западную границу

https://static.news.ru/photo/90c5d970-52b3-11e9-8c21-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно. Он объяснил это напряжённой ситуацией на западных границах.

Политик выразил беспокойство в связи с учениями НАТО, которые проводятся на территории Литвы и Польши, передаёт БелТА.

Я попрошу дополнительно, поскольку напряжённая ситуация на западных границах, перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, — сказал он в ходе совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны.

По его словам, в государствах происходит эскалация, а также там наращивают «вооружённый компонент».

Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема, — отметил Лукашенко.

Подобный алгоритм действий был выработан ещё в 2019 году, заключил он.