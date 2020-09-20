Лукашенко отверг идею массовой приватизации в Белоруссии

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В Белоруссии не будет массовой приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы». Об этом 21 сентября заявил президент республики Александр Лукашенко, согласовывая назначение Сергея Никифоровича генеральным директором ОАО «БЕЛАЗ».

Глава государства отметил, что власти всегда будут поддерживать это предприятие, ведь это — белорусский бренд и достояние, как и многие другие заводы. Он заявил, что в угоду «шарлатанам из-за границы» в Белоруссии не будет массовой приватизировать, передаёт БелТА.

Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Мы выработали жестокий иммунитет к несправедливости. Ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, то это уже без меня, — заявил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что нельзя забрать у белорусов то, что создавалось миллионами людей, и отдать одному инвестору. Президент добавил, что отечественная техника по качеству и цене превосходит зарубежные аналоги, и это преимущество необходимо удержать.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Как писал NEWS.ru, 20 сентября в республике прошли очередные митинги оппозиции. Наиболее массовые из них состоялись в Минске. В Бресте силовики использовали против протестующих перцовый газ, а также стреляли в воздух для предупреждения.