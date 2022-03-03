Лукашенко опроверг сообщения о массовой гибели российских солдат на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фейками утверждения о серьёзных потерях среди российских военных в ходе спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Пул первого». По его словам, президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу работают «хирургически» и не ведут «ковровые бомбардировки».

Тысячи раненых прибыли в Гомель, кричат наши беглые. Ничего подобного... На сегодняшний день за весь период мы пролечили порядка 160–170 раненых... Это фейки, их специально формируют, — сказал Лукашенко.

Он вновь подчеркнул, что республика никакие бои на территории Украины не ведёт, а вся её помощь заключается в лечении раненых российских солдат. Белоруссия лечила и будет продолжать лечить, подчеркнул Лукашенко.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг распространяющиеся в Сети сообщения об 11 тыс. рублей, которые якобы выплатят семьям погибших российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. Он назвал это дезинформацией, которую распространяют украинские националисты, и заявил, что семьи погибших российских военных получат более 2 млн рублей.