Лукашенко объяснил, почему женщина не может возглавить Белоруссию

https://static.news.ru/photo/b6373238-b2ea-11ea-beb6-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил свои слова о том, что женщина не может возглавить республику. По его словам, причина в чрезмерно большой нагрузке, которая ложится на плечи главы государства.

Помните, я однажды сказал, что в Беларуси пока женщина не может быть президентом <...> Что я имел в виду: что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если её загрузить на женщину, она рухнет, бедолага. Это я имел в виду, а не потому, что я не уважаю женщин, — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он добавил, что оппоненты власти пытаются «столкнуть» его с женщинами, но это им не удастся.

Если бы не было женщин, я бы не был президентом, — подчеркнул белорусский лидер.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. В числе 15 претендентов на пост главы государства есть три женщины.

Ранее NEWS.ru писал, что один из оппонентов Лукашенко Виктор Бабарико предложил изменить основной закон Белоруссии, ограничив максимальное количество президентских сроков для одного человека. Сам он в настоящее время находится в СИЗО по уголовному делу, связанному с Белгазпромбанком, которым руководил около 20 лет.